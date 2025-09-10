Un reciente estudio de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló un panorama preocupante para el sector manufacturero durante julio. El 43% de las industrias registró una caída en sus ventas, mientras que la producción y el empleo también mostraron signos de deterioro.

El informe, conocido como Monitor de Desempeño Industrial (MDI), indicó que en julio el índice alcanzó 45,3 puntos, cifra que se mantiene por debajo del umbral de expansión y confirma trece meses consecutivos en zona de contracción. Aunque hubo una leve mejora de un punto respecto a julio de 2024, el valor se mantuvo estable en comparación con el trimestre anterior tras la caída observada en enero.

La UIA destacó que las empresas manufactureras continúan enfrentando una combinación de factores adversos. Entre ellos, la demanda interna deprimida, el aumento de costos laborales, dificultades para acceder a financiamiento y una competencia creciente tanto de productos importados como informales.

Además, la persistencia de tasas de interés elevadas y la incertidumbre macroeconómica complican las decisiones de inversión y la planificación a mediano y largo plazo, agravando la situación del sector.

Este contexto no solo impacta en la actividad productiva, sino que también se refleja en el empleo, con un aumento en los despidos y una mayor precarización laboral en varias industrias.