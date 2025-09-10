Un voraz incendio forestal se originó este miércoles en horas de la mañana en Astica, localidad del departamento Valle Fértil, generando preocupación entre vecinos y autoridades. El siniestro se propagó rápidamente en la zona conocida como *El Bajo de Astica*, donde se quemó gran parte del bosque nativo.

Ante la magnitud de las llamas, se montó un amplio operativo que incluyó la intervención de Bomberos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios de Astica, efectivos policiales, personal de la municipalidad y agentes del área de Ambiente. También se sumaron vecinos del lugar para colaborar en el control del fuego.

Publicidad

Debido a que el incendio avanzaba en dirección a algunas viviendas cercanas, se evacuó preventivamente a dos adultos mayores para resguardar su seguridad. “La prioridad fue proteger a las personas mientras el fuego estaba activo y el viento zonda complicaba las tareas”, indicaron las autoridades.

Si bien al cierre de esta edición el siniestro se encontraba contenido, las autoridades trabajan con extrema precaución debido a que el viento podría reavivar focos secundarios.

Publicidad

Además, se recomendó a los automovilistas circular con cuidado por la zona, ya que el humo reduce considerablemente la visibilidad en algunos tramos.