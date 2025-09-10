Un insólito intento de robo ocurrió en la localidad de La Laja, departamento de Albardón, cuando un hombre trató de ingresar a un minimarket por una ventana ubicada en el frente enrejado del local. Sin embargo, no logró su cometido: su propio abdomen le impidió atravesar la abertura y debió desistir de la maniobra.

De acuerdo a lo informado por Albardón Noticias, las cámaras de seguridad muestran al ladrón, vestido con una musculosa azul, introduciendo parte de su cuerpo entre las rejas. Pero al llegar a la altura de la panza quedó atascado, lo que lo obligó a retirarse sin concretar el robo.

El dueño del comercio radicó la denuncia en la Comisaría 18ª. En tanto, la UFI de Delitos contra la Propiedad tomó intervención y confirmó que el sospechoso ya fue identificado. Además, se supo que cuenta con antecedentes penales por delitos de la misma índole.

Las autoridades trabajan ahora en dar con su paradero para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.