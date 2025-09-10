En la actualidad, disponer de acceso a internet es fundamental para múltiples actividades como el trabajo, el estudio o la comunicación en redes sociales. Sin embargo, muchas personas se enfrentan a la dificultad de conectarse a una red wifi cuando no conocen la contraseña, especialmente en casas de familiares o amigos. Esto puede resultar incómodo, sobre todo para quienes prefieren no consumir sus datos móviles. Por suerte, existe una solución sencilla y segura que aún pocos usuarios conocen.

Esta función está disponible en dispositivos con sistema operativo Android, ya que incorporan una herramienta que permite compartir redes wifi sin necesidad de ingresar manualmente la contraseña. El proceso es rápido y no requiere instalar aplicaciones adicionales ni tener conocimientos técnicos avanzados.

Para aprovechar esta opción, es indispensable estar conectado previamente a la red wifi que se desea compartir. Luego, desde la aplicación de «Ajustes» del celular, hay que acceder a la sección «Internet y redes» o «Conexiones», según el modelo del teléfono. Allí, se selecciona la red wifi en uso y se elige la opción «Compartir red», que genera un código QR con toda la información necesaria para que otro dispositivo se conecte, incluyendo el nombre de la red (SSID) y la clave cifrada.

Otra alternativa consiste en escanear el código QR que muchos routers modernos tienen impreso en su parte frontal o inferior. Este código contiene los datos de acceso a la red y, si no fue modificado manualmente, permite conectarse en cuestión de segundos. Para hacerlo, basta con abrir la cámara del celular, escanear el código y aceptar la notificación que aparece para establecer la conexión. Este método es especialmente útil en lugares donde el router está visible, como casas, oficinas o espacios públicos.

Además, algunos routers cuentan con la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), que posibilita conectar dispositivos sin ingresar la contraseña. Para utilizarla, se debe acceder a los ajustes wifi del celular, buscar la opción «Botón WPS» en los ajustes avanzados, y luego presionar el botón WPS físico del router, que suele ubicarse en el costado o detrás del equipo. Tras unos segundos, el celular se conectará automáticamente. Este método es práctico cuando se tiene acceso físico al router, aunque no todos los modelos incluyen esta función o la mantienen activada por razones de seguridad.

Es importante tener en cuenta que si el código QR fue generado antes de un cambio de contraseña, no funcionará. Asimismo, la función WPS puede estar deshabilitada en algunos routers para proteger la red. Ambos métodos requieren acceso físico al dispositivo, por lo que no son aplicables para redes públicas donde no se puede manipular el equipo, como en aeropuertos o cafeterías.