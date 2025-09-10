El equipo de San Martín de San Juan, que participa en el Torneo Proyección de Reserva, fue superado de local por Vélez Sarsfield, con un resultado final de 4 a 2. A pesar de haber conseguido dos goles en el desarrollo del partido, el conjunto local no pudo contener el ataque del equipo visitante. Este desenlace, ocurrido en el predio Emmanuel Mas, dejó al Verdinegro sin puntos en la novena jornada del certamen.

El partido se caracterizó por ser de ida y vuelta, ésta dinámica se vio reflejada por la cantidad de goles. De esta manera, el Fortín consiguió la victoria gracias al destacado desempeño de Francisco Pozzo, quien marcó tres goles para su equipo. Además, el jugador Aaron Centurión anotó el cuarto tanto que selló el triunfo para los de Liniers.

Por su parte, el Verdinegro logró descontar y mantenerse en partido hasta los últimos minutos. Los goles del equipo local fueron convertidos por Santiago Barrera y Nicolás Jorquera. Sin embargo, el rendimiento del conjunto sanjuanino no fue suficiente para revertir el resultado ante Velez que demostró mayor eficacia y contundencia en el área.

Pot su parte, San Martín deberá enfocarse en el encuentro de visitante frente a Platense por la fecha 10, buscando revertir la historía para colocarse en zona de clasificación.