La inflación de agosto se ubicó en 1,9% y acumuló un 19,5% en lo que va del año, de acuerdo con el informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se posicionó por debajo de las proyecciones del mercado, que preveían un alza cercana al 2,1% para el mismo período.

En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 33,6%, lo que marca una desaceleración respecto de meses anteriores. Este comportamiento estuvo influido por un menor traslado a precios de la suba del dólar de julio —cuando la divisa avanzó un 14%— y por el recorte de agosto, en el que la moneda estadounidense retrocedió un 1,9%.

Los analistas destacan que el denominado pass-through (el traspaso de las variaciones del tipo de cambio a los precios internos) se mantuvo en niveles bajos, lo que contribuyó a contener la dinámica inflacionaria. Este factor, sumado a cierta estabilidad en rubros sensibles como alimentos y bebidas, permitió que la inflación mensual no se acelerara al ritmo que anticipaban las consultoras privadas.

El informe del Indec refleja que, a pesar de las tensiones cambiarias, la inflación en lo que va de 2025 se mantiene en un sendero más moderado que en años previos, aunque todavía en niveles elevados en comparación con la región. Los próximos meses serán clave para determinar si esta tendencia a la desaceleración se consolida o si, por el contrario, se reactiva la presión inflacionaria en un contexto de negociaciones salariales y ajustes de tarifas.