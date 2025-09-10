La Municipalidad de Albardón anunció que están abiertas las inscripciones para el curso de Instalación y Reparación de Aire Acondicionado, una propuesta que apunta a brindar formación práctica en un oficio de alta demanda. La iniciativa es organizada por la Oficina de Empleo y se desarrolla en articulación con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y su Escuela de Oficios y Educación Profesional.

Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial los días 12 y 15 de septiembre en la Oficina de Empleo, ubicada en el Edificio Municipal de Desarrollo Social, en la esquina de Mitre y Coronel Guerrero, Albardón. Para consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 264 565 6619.

Desde el municipio destacaron que el curso forma parte de las políticas de gestión del intendente Juan Carlos Abarca, enfocadas en la formación y empleabilidad de los vecinos. “Queremos que cada vecino tenga la posibilidad de aprender un oficio que le abra puertas en el mundo laboral y que a la vez pueda contribuir al desarrollo económico local”, señalaron desde la coordinación del programa.

La propuesta se enmarca en un plan más amplio de capacitaciones laborales que impulsa la comuna, buscando mejorar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y fortalecer la economía del departamento.

