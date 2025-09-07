La conductora Mirtha Legrand volvió a referirse a sus declaraciones sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, al relatar un nuevo encuentro con el actor durante la emisión de su programa del sábado. La diva confirmó que se cruzó con Vázquez en el Teatro Colón y aprovechó la ocasión para pedirle disculpas nuevamente por sus comentarios, que calificó como inapropiados.

Según narró Legrand en La Noche de Mirtha, el encuentro fue cordial y afectuoso. "Le di un gran abrazo y él también", afirmó la conductora, añadiendo que le expresó su arrepentimiento por "algo que había dicho y no tendría que haber dicho". Aunque no profundizó en los detalles de la conversación, confirmó que Vázquez aceptó sus disculpas. Además, Legrand prometió asistir a ver la obra teatral del actor, Rocky, elogiada por sus invitados en la mesa.

Este episodio se enmarca en las disculpas públicas y privadas que la conductora ya había ofrecido previamente al actor, luego de que, a fines de agosto, calificara la situación de Vázquez durante su separación con un término considerado ofensivo. En aquel momento, Legrand reconoció de manera espontánea que sus palabras habían sido fuera de lugar y destacó que Vázquez es "una excelente persona".

Por su parte, Nicolás Vázquez había respondido previamente a las disculpas de Legrand en declaraciones a la prensa, señalando que no interpretó sus comentarios como malintencionados debido al cariño que se tienen mutuamente. "Le dije que no sentí que fuera con intención de lastimarnos a mí o a Gime, porque sé el amor que nos tiene", explicó el actor, confirmando que la situación había quedado resuelta en un marco de respeto y afecto.