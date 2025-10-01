Morena Rial fue detenida por segunda vez el 29 de septiembre tras la revocación de su beneficio de excarcelación. Esto ocurrió debido a que no cumplió con las reglas impuestas por la Justicia, como realizar terapia obligatoria y conseguir un empleo estable. Su amigo y abogado, Alejandro Cipolla, explicó la revocación. Detalló que, aunque no tenía trabajo fijo, se sostenía económicamente gracias a la manutención de Jorge Rial y a ingresos por publicidad en Instagram.

La situación es grave, ya que enfrenta una causa por presunto "robo calificado en banda" que podría acarrearle una pena máxima de 10 años, quedando su hijo Amadeo, de 11 meses, al cuidado de su tía Rocío y su abuelo Jorge Rial.

Según explicó Pía Shaw, Morena no cumplió con las reglas de conducta que le habían sido impuestas. No había cumplido con las dos semanas de firmas, ni con la terapia obligatoria. Tampoco había presentado una constancia de empleo estable, lo cual llevó a la revocación de la excarcelación. A pesar de no tener un ingreso fijo y estable, ante la Justicia, Morena sí pudo demostrar cómo se mantenía y cómo alimentaba a su hijo Amadeo.

Su abogado, Alejandro Cipolla, detalló que, aunque ella no estaba trabajando, se había dejado constancia de que era su padre, Jorge Rial, quien la mantenía. El ingreso económico que Morena generaba por cuenta propia provenía de la publicidad en Instagram.

La situación legal es delicada. Fernando Burlando, el abogado que había logrado su primera liberación y que terminó distanciado de la joven, señaló que el delito estaba calificado como "robo calificado en banda". Burlando indicó que la pena que le cabría podría ser de 10 años máximo.