A medida que se acerca la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa en San Juan comienza a crecer. Ariel Giménez, titular de Turismo Bacur EVT y presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje, advirtió sobre la importancia de contratar servicios a través de canales autorizados para asegurar la presencia en los estadios donde jugará la Selección Argentina.

Uno de los puntos centrales que destacó Giménez a DIARIO HUARPE es la seguridad jurídica y comercial al momento de adquirir los tickets. "Está bueno que el sanjuanino que quiera ir al mundial lo haga a través de agencias de viajes oficiales, que son las que te van a garantizar la entrada sobre todo".

El dirigente alertó sobre los riesgos de buscar alternativas informales: "Por ahí te puede aparecer alguno que te ofrezca algún paquete y con la entrada de dudosa procedencia". En este sentido, subrayó que los operadores mayoristas que cuentan con entradas oficiales son limitados, lo que garantiza que el pasajero no se encuentre con sorpresas desagradables al llegar al destino.

Las "tres grandes" y el nexo con San Juan

Según explicó Giménez, la AFA ha designado a tres agencias estratégicas para el ciclo 2025-2026: Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports. Estas firmas ofrecen desde hospitalidad premium y merchandising oficial hasta logística de alojamiento y aéreos.

Sin embargo, el público local puede acceder a estos paquetes a través de agencias de confianza en la provincia. "Hay agencias de viajes en San Juan que van a estar comercializando", confirmó Giménez, mencionando que operadores mayoristas nacionales como Juan Toselli y Delfos funcionan como subagentes que distribuyen estos productos a las minoristas sanjuaninas, incluyendo a su propia agencia, Turismo Bacur.

La "experiencia completa": fase de grupos

Por el lado comercial, Giménez habló de paquetes, opciones y tarifas. Para la fase de grupos, el cronograma de la Selección Argentina ya está definido, lo que permite estructurar paquetes específicos. "La primera fase del mundial para Argentina es en Kansas (primer partido) y los dos siguientes en Dallas" explicó Giménez.

El paquete principal contempla los tres partidos iniciales de la "Scaloneta", con una logística que abarca las sedes de Kansas y Dallas (donde se jugarán los dos encuentros restantes de esta fase). Esta modalidad ofrece:

Alojamiento y Traslados: estancias de 13 noches en hoteles de 3 o 4 estrellas, con traslados incluidos entre los hoteles, los estadios y las diferentes sedes.

Servicios incluidos: entradas garantizadas (en categorías 1, 2 o 3), asistencia al viajero, un "kit del hincha" y una cena especial.

El "Plus" de Galveston: como Kansas y Dallas poseen una oferta recreativa limitada, el paquete incluye un opcional de 3 noches en un hotel de playa en Galveston sin costo adicional para los pasajeros.

Versatilidad en el transporte: con o sin aéreo

La agencia ofrece flexibilidad según la necesidad del viajero:

Paquete con aéreo internacional: Una solución integral que incluye los vuelos desde Argentina.

Experiencia sin aéreo: Ideal para quienes ya cuentan con millas o prefieren gestionar su transporte de forma independiente, manteniendo todos los servicios de tierra y entradas oficiales.

Opciones por partido y vuelos relámpago

Por la época en la que se desarrolla el Mundial 2026, para quienes no disponen de tanto tiempo, existen paquetes por tramos menores:

Paquetes individuales: Opciones para asistir únicamente al partido en Kansas (3 noches) o a los encuentros en Dallas (8 noches), incluyendo también opciones para los 16avos de final.

Vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas: Giménez destacó que la aerolínea de bandera programa vuelos que permiten viajar un día antes del partido y regresar al día siguiente, requiriendo un mínimo de tres noches de alojamiento.

Tarifas estimadas

Los precios varían significativamente según la categoría de la entrada y el hotel elegido. Por ejemplo, la experiencia completa con aéreo incluido puede oscilar entre los US$13.990 y los US$19.290, mientras que la opción sin aéreo comienza desde los US$9.990.