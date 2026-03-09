Juana Repetto mostró la cicatriz de su cesárea y compartió un fuerte mensaje

A menos de un mes de la llegada de Timoteo, su tercer hijo, Juana Repetto decidió abrirse nuevamente ante su comunidad para mostrar una realidad sin filtros: la cicatriz de su reciente cesárea. Lejos de las idealizaciones, la referente de maternidad en redes sociales expuso la marca del quirófano como punto de partida para una profunda introspección sobre el vínculo con su físico en pleno posparto.

Con el proceso de recuperación aún en marcha, la actriz expresó su gratitud hacia su organismo: "Gracias cuerpecito por haber sido el templo de mis tres hijos, gracias por haberles dado absolutamente todo y lo que necesitaban durante su gestación y tantísimos años más alimentándolos también una vez afuera. Te agradezco con mi vida entera, gracias por permitirme traer al mundo a las tres personas más importantes de mi vida", manifestó.

A pesar del agradecimiento, Repetto no ocultó las dificultades que enfrenta frente al espejo: "¿Me cuesta aceptarte? Sí, y no me refiero específicamente a la cicatriz, de hecho es lo que menos me cuesta. Toda la vida luchando contra el espejo y lamentablemente contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente", sinceró sobre las presiones estéticas vigentes.

En su compromiso por alcanzar la autocompasión, Juana concluyó: “Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos, como en esa foto y prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo. Ya tomarás una nueva forma, quizá... distinta a todas las anteriores seguramente y si no, espero poder amarte así como estás, como estés, como seas... porque me lo merezco”.