Nuevos avances científicos y acuerdos internacionales están impulsando un aumento en la producción de vacunas antigripales en América Latina, con el objetivo de mejorar el acceso y fortalecer la respuesta sanitaria frente a brotes de influenza y futuras pandemias.

La influenza continúa siendo una de las enfermedades respiratorias prevenibles por vacunación con mayor impacto en el mundo. En Sudamérica, se estima que entre 51 y 78 millones de personas contrajeron gripe en temporadas recientes, con cientos de miles de hospitalizaciones y miles de muertes asociadas.

Publicidad

Uno de los avances más importantes es el uso de tecnología de cultivo celular para producir vacunas, que reemplaza en parte los métodos tradicionales basados en huevos. Este sistema permite procesos de fabricación más flexibles y rápidos, lo que facilita aumentar la producción y responder con mayor rapidez ante emergencias sanitarias.

Además, algunos desarrollos incorporan adyuvantes que refuerzan la respuesta del sistema inmunológico, especialmente en adultos mayores o poblaciones vulnerables, que suelen tener una menor respuesta a las vacunas estándar.

Publicidad

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) firmó un acuerdo con la farmacéutica CSL Seqirus y la empresa argentina Sinergium Biotech para ampliar el suministro de vacunas en la región. La iniciativa incluye transferencia de tecnología e inversiones para fortalecer la fabricación y distribución regional.

El proyecto permitirá que Argentina tenga un papel central en la producción regional, pasando de cubrir apenas el 8% de la demanda regional a cerca del 50% de las vacunas antigripales adquiridas a través de los mecanismos de compra de la OPS.

Publicidad

Especialistas señalan que desarrollar y producir vacunas dentro de la región reduce la dependencia de proveedores externos, acelera los tiempos de entrega y mejora la preparación frente a futuras crisis sanitarias, una lección clave que dejó la pandemia de COVID-19.