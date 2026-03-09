Un joven que participaba de una marcha por el Día Internacional de la Mujer junto a su novia protagonizó un momento viral cuando su expareja lo increpó en plena movilización y le reclamó que no pagaba la manutención de su hijo.

El episodio ocurrió en Tlaxcala, México, cuando el hombre caminaba en la manifestación con el torso desnudo y frases escritas en apoyo al movimiento feminista, entre ellas: “Me callo para que ellas hablen”.

Publicidad

Mientras avanzaba con la marcha, su exnovia lo reconoció entre la multitud y lo enfrentó, acusándolo de no hacerse cargo del hijo que tienen en común, un niño de 9 años. Según relató la mujer, el joven hacía tiempo que no veía al menor y tampoco cumplía con la pensión alimenticia.

El momento generó sorpresa entre los presentes y también en la novia del joven, que presenció la discusión. De acuerdo con medios locales, el hombre enfrenta una demanda por pensión alimenticia desde 2022.

Publicidad

Ante la situación y la presión de las personas que estaban en la manifestación, el joven y su pareja decidieron retirarse de la marcha, mientras el episodio era grabado por asistentes y luego se volvía viral en redes sociales.

El video generó una fuerte repercusión en internet, donde miles de usuarios debatieron sobre la escena y dejaron comentarios críticos sobre la actitud del joven.