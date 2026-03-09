Revelaron el tóxico pedido que Icardi le hizo a la China Suárez en su cumpleaños

Durante la emisión de La Mañana con Moria por eltrece, Cinthia Fernández sorprendió al exponer una teoría punzante sobre el presente de la China Suárez y su vínculo con Mauro Icardi. Según la panelista, el futbolista del Galatasaray estaría ejerciendo una influencia restrictiva sobre los proyectos de la actriz, a quien describió como víctima de una dinámica "tóxica".

El debate se encendió cuando el periodista Gustavo Méndez detalló que Suárez se encuentra analizando dos guiones de series y una película. Ante esto, Fernández lanzó una advertencia basada en los tiempos de producción: “Porque esta bruja dice que todos los éxitos que se vio de la China este año, porque le fue muy bien en el plano profesional y está muy bien en las dos series, fueron del año pasado. Fueron grabadas con anterioridad”, analizó con ironía.

La panelista vinculó directamente la supuesta merma laboral con la personalidad del deportista: “Hay que ver si con toxicidad de Mauro Icardi tiene la misma continuidad y en el mismo nivel de proyectos”.

Además, recordó que la propia protagonista anunció un impasse en su carrera, lo que para Cinthia no es casualidad: “Ella dijo que se va a tomar un descanso. Da esa casualidad. Hay toxicidad, celos de él. Las escenas fuertes que tuvo la China son anteriores a Icardi”.

Para finalizar, la integrante del ciclo de Moria Casán fue contundente respecto al rumor que sobrevuela al delantero: “Se habla de que él le habría pedido que pare de trabajar o que trabaje un poquito menos”.