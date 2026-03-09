Se separaron Juanita Tinelli y Tomás Mazza: los motivos de la ruptura

El breve romance entre Juana Tinelli y Tomás Mazza llegó a su fin de manera abrupta. Tras haber oficializado su noviazgo a principios de febrero, la hija de Marcelo Tinelli decidió cortar el vínculo con el joven streamer apenas un mes después del anuncio.

La primicia surgió de Pochi en Puro Show, quien detectó que la modelo había dejado de seguir a Mazza en redes sociales. Tras investigar la situación, la panelista sentenció: "Ellos están separados". La confirmación definitiva llegó de boca del propio protagonista en diálogo con el cronista del programa. Aunque intentó mantener la cautela, Mazza dejó entrever que la ruptura no fue por su voluntad al afirmar: "No va más. Lo que sí te puedo decir es que como en todas las relaciones humanas, a veces las cosas se dan y otras no".

Respecto a las causas del quiebre, el joven evitó señalar un conflicto puntual, aunque se mostró resiliente ante la situación. "No sabría decirte qué pasó, es así la vida. Las personas que llegan a tu vida siempre te enseñan algo y ella me enseñó mucho", reflexionó el streamer.

Uno de los puntos más llamativos fue el movimiento en las plataformas digitales. Al ser consultado sobre el "unfollow", Tomás respondió con picardía y sinceridad: "Yo jamás dejo de seguir a nadie. A mí me eliminaron". Finalmente, aunque no cerró las puertas a lo que pueda deparar el futuro, concluyó con una visión escéptica sobre el panorama sentimental actual: "De verdad está muy complicado lograr una relación hoy".