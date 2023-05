Javier Mascherano, el DT de la Selección Argentina Sub-20, pasa por un momento impensado. Hace dos meses había quedado afuera del Mundial Sub-20 al no clasificar, pero el cambio de sede lo premió con la inmejorable posibilidad de disputarlo y tras haber ganado los tres encuentros de la fase grupal, este miércoles se medirá en el Estadio San Juan del Bicentenario ante Nigeria, desde las 18 horas, por los octavos de final del Mundial Sub-20.

Y mientras cuenta las horas para “el partido más importante”, ya que es eliminatorio, en cancha de San Martín antes del inicio del entrenamiento le admitió a DIARIO HUARPE que no se imaginaba estar “tan tranquilo” y que se basa en que “hemos traído al mejor plantel”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

- ¿De qué hay que cuidarse contra Nigeria?

Lo que trata de hacer Nigeria es que predomine su físico, hacerlo valer y en ataque hacer un juego directo. No pierde tiempo en la construcción y sí en aprovechar la velocidad en sus extremos y puntas. Una de sus grandes amenazas son las contras porque tiene gente rápida, que si te agarra mal parado te puede hacer mucho daño. Será un partido disputado, ellos hacen muchas persecuciones, prácticamente en todo el campo y trataremos de sacarle provecho a eso.

- ¿Hubieses preferido otro rival?

Cuando estás en un Mundial y llegás a estas instancias decisivas, sabés que te vas a encontrar con rivales que automáticamente hace subir tu nivel. Entonces tenés que elevarlo para poder seguir estando en la competencia. Sí es cierto que nos toca un tercero de los más complicados, porque Nigeria es difícil y representa un gran desafío para nosotros. Hay que tomarlo así, ya que es una muy linda oportunidad para nosotros ante un gran rival.

- En la fase de grupos pudiste hacer muchas variantes, ¿eso te ha generado una disputa para elegir los 11?

Más que generarme alguna duda, me ha reafirmado que hemos traído al mejor plantel. Me reafirmó que no nos hemos equivocado en los chicos que hemos elegido y que cualquiera de ellos está en condiciones de jugar. Y eso para un entrenador es una bendición.

Publicidad

- ¿Cómo es el ánimo del plantel a horas de los octavos de final?

Tratamos de llevarlo con naturalidad, sabiendo que a partir de ahora el mundial empieza una fase definitoria que no te permite errar. Pero también sabemos que son partidos grandes y si hay algo que le da sentido a la profesión de futbolista es jugar partidos como estos. Entonces, uno trata de transmitir eso porque qué jugador no sueña y quiere estar en partidos grandes.

- ¿Qué consejos les das?

Mientras más grande es el escenario, más cerca de sus convicciones debe estar. Soy de los que piensa que los grandes escenarios son para demostrar que tanto crees en lo que haces y ante Nigeria tenemos esa gran posibilidad.

- En lo personal ¿cómo tomás este partido decisivo?

Contento. Con la posibilidad que el destino nos ha dado la posibilidad de vivir esto porque era impensado hace dos meses atrás y obviamente esperando el partido con tranquilidad, que no me imaginaba que podía ser tanta.

Dato

El probable equipo sería: Federico Gómez Gerth; Agustín Giay, Tomás Avilés, Valentín Gómez, Valentín Barco; Tanlongo o Redondo, Perrone, Carboni; Aguirre o Romero, Véliz y Soulé.