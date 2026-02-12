La Cámara de Diputados debate el proyecto de Ley Penal Juvenil impulsado por el oficialismo, que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa generó un fuerte debate político y social, con posiciones enfrentadas sobre cómo abordar la problemática de la delincuencia juvenil.

Durante la sesión, el diputado nacional por San Juan de Unión por la Patria, Jorge Chica, expresó su rechazo a la propuesta y sostuvo que el régimen penal juvenil “es mucho más que un número”. En su intervención, planteó la necesidad de discutir qué recursos destinará el Estado para abordar la situación de los jóvenes frente a la ley penal.

“La solución no es solamente bajar la edad de imputabilidad. El Gobierno parece convertir el malestar social por la inseguridad en una consigna política sin tratar el problema de fondo”, afirmó el legislador.

Chica advirtió que la iniciativa podría generar mayor hacinamiento y marginalidad si no se acompaña con políticas públicas integrales. También cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto y planteó dudas sobre el presupuesto destinado a su implementación y el impacto en áreas como educación, salud y deporte.

El diputado sostuvo que la discusión sobre un régimen penal juvenil es “una deuda pendiente, necesaria y urgente”, pero remarcó que no debe limitarse a un enfoque punitivo. En ese sentido, subrayó la importancia de la educación, la prevención, la contención social, la lucha contra el consumo problemático y la reducción de la deserción escolar.

Como antecedente, mencionó su gestión como secretario de Deportes de San Juan, donde se implementaron programas territoriales como Líderes Barriales y Escuelas de Iniciación Deportiva, que alcanzaron a más de 100 mil jóvenes con actividades deportivas y acompañamiento profesional.

Además, recordó que en San Juan rige desde 2017 un régimen penal juvenil con equipos interdisciplinarios integrados por jueces, fiscales, defensores y especialistas en niñez y adolescencia.

Sobre el cierre de su exposición, el legislador llamó a fortalecer las instituciones sociales y comunitarias. “Club, capilla, colegio y la casa son los espacios que debemos fortalecer. Allí es donde el Estado debe invertir recursos para enfrentar un problema complejo que no tiene una única solución”, concluyó.