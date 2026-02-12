Los salarios registrados de los trabajadores quedaron por debajo de la inflación durante 2025, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese contexto de pérdida de poder adquisitivo y caída del empleo formal, el Gobierno nacional analiza mantener la obligatoriedad de la cuota sindical, en un escenario de diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT).

El informe oficial indicó que los salarios registrados aumentaron en promedio 2% en diciembre de 2025, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,8% en el mismo período. La diferencia de 0,8 puntos porcentuales reflejó una nueva caída en la capacidad de compra de los trabajadores.

En términos anuales, el IPC acumuló un alza de 31,5% durante 2025, mientras que los salarios formales se ajustaron 28,8%, lo que representó una diferencia de 2,7 puntos porcentuales por debajo del aumento general de precios.

La pérdida de poder adquisitivo se registró en todos los sectores. Los salarios del sector privado registrado crecieron 28,7% en el año, los del sector público 28,9% y los ingresos de trabajadores no registrados 27,5%. En ninguno de los casos los aumentos lograron equiparar la suba del costo de vida.

Según el Indec, la brecha entre salarios e inflación se profundizó en el último trimestre del año, cuando las paritarias firmadas previamente resultaron insuficientes frente a la aceleración de los precios.

Datos de la Secretaría de Trabajo señalaron que en diciembre de 2025 la capacidad de compra de las remuneraciones promedio del empleo formal privado acumuló cuatro meses consecutivos de caída. Entre septiembre y diciembre, la reducción total alcanzó el 2,4%. No obstante, el organismo precisó que el poder adquisitivo se ubicó 13,4% por encima del nivel de diciembre de 2023 y superó en 1% el valor de noviembre de ese año.

El deterioro de los ingresos impacta en el consumo de los hogares y en la actividad económica general, al reducir la capacidad de gasto y la demanda interna, según reflejan los datos oficiales.

El índice salarial del Indec se construye a partir de la evolución de los sueldos del sector privado registrado, el sector público y el empleo no registrado. Ninguno de estos segmentos logró igualar o superar la inflación anual, lo que consolidó una tendencia de caída de los ingresos reales durante 2025.

Caída del empleo formal y aumento del trabajo independiente

El escenario económico también mostró cambios en el mercado laboral. De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por el Ministerio de Capital Humano, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo asalariados formales.

El sector privado fue el más afectado. La cantidad de empleados asalariados privados pasó de 6.385.800 a 6.189.100 trabajadores, lo que implicó una reducción de 196.700 puestos, equivalente a una baja de 3,1%.

En el sector público, la plantilla se redujo de 3.484.300 a 3.403.400 trabajadores, con una pérdida de 80.900 empleos, mientras que el trabajo en casas particulares registró una caída del 4,7%, con 22.000 puestos menos.

En contraste, el empleo independiente mostró un crecimiento moderado. El número de trabajadores autónomos aumentó 1,9%, al pasar de 385.800 a 393.000 personas en dos años. El mayor incremento se registró entre los monotributistas, que crecieron 6,7%, con la incorporación de 137.400 trabajadores.

Escenario sindical y negociación con la CGT

En medio de este contexto de caída del poder adquisitivo y cambios en el mercado laboral, el Gobierno nacional analiza sostener la obligatoriedad de la cuota sindical, una medida que forma parte del vínculo con la CGT y del esquema de negociación con el movimiento obrero.

La evolución de los salarios, el empleo y el financiamiento sindical se posiciona como uno de los ejes centrales del escenario económico y laboral, mientras los indicadores oficiales muestran el impacto de la inflación sobre los ingresos y la estructura del trabajo registrado en el país.