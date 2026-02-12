La Libertad Avanza se encamina a cerrar una semana favorable en el Congreso y busca prolongar ese impulso legislativo con nuevas sesiones y proyectos clave. El oficialismo apuesta a consolidar acuerdos con bloques aliados tras la media sanción de la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

En ese contexto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa una sesión para el próximo 26 de febrero con el objetivo de tratar en la Cámara alta la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, iniciativas que obtendrían media sanción en Diputados.

Además, el oficialismo busca avanzar con una reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que el Gobierno había intentado impulsar en diciembre de 2025 pero que debió postergar. Según trascendió, Bullrich ya cuenta con acuerdos políticos para habilitar el debate.

El principal punto de discusión sobre la normativa ambiental gira en torno a la competencia sobre ríos y cauces acuíferos que atraviesan distintas provincias. Gobernadores impulsan cambios para que las administraciones provinciales puedan decidir sobre el impacto ambiental de proyectos mineros en zonas periglaciares. Parte de esas negociaciones fueron llevadas adelante por el diputado Diego Santilli durante la semana en el Senado.

La iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados en su rol de cámara revisora. La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el giro del proyecto luego de la votación en particular.

En paralelo, el oficialismo pretende que la reforma laboral avance en Diputados antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. La intención es llegar a esa fecha con la ley aprobada.

Sin embargo, el escenario en la Cámara baja aparece más complejo. Aunque La Libertad Avanza cuenta con la primera minoría, necesita negociar con aliados que manifestaron malestar por no haber sido incluidos en las conversaciones previas en el Senado. Varios legisladores anticipan que buscarán introducir modificaciones al proyecto.

Desde el oficialismo relativizan esas diferencias. “Si los diputados quieren cambiar el proyecto, que lo hagan; nosotros acá insistiremos con lo aprobado”, aseguró Bullrich, marcando la estrategia del bloque en el Senado mientras el Gobierno intenta sostener su impulso legislativo.