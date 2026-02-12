Este sábado 14 de febrero, el Día de los Enamorados será la excusa perfecta para celebrar al aire libre, no solo San Valentín, también la creatividad y la recreación con una propuesta amena para pasar en pareja, pero ir en familia.

En los jardines del Centro Cultural Conte Grand, por San Luis y Las Heras, tendrá lugar un espacio de juegos, música, feria y baile para celebrar el amor.

En esta suerte de “picnic de enamorados” se podrá llevar la conservadora para la merienda, en medio de música ambiental con DJ y un host sound. A partir de las 18 hs. con entrada libre y gratuita.

Mientras que en los jardines del CCAC, desde las 19 hs. se desarrollará la Feria del Mercado Artesanal Luisa Escudero. Allí habrá emprendedores y artesanos tradicionales, quienes expondrán sus producciones como cuero, madera, cerámica, marroquinería, orfebrería y textil.

Además, los artesanos mostrarán técnicas artesanales en vivo para el público y compartirán sus conocimientos ancestrales.

Será una feria ideal para conocer las mejores producciones de artesanos sanjuaninos y la oportunidad de ver cómo trabajan en vivo. El plan ideal para compartir, pasear, regalar y celebrar el amor en todas sus formas.

Habrá 32 puestos en los rubros de madera, cerámica, orfebrería, crochet, decoración para el hogar, textil, cuchillería, marroquinería, entre otros.

Además, habrá un sorteo especial para el público. El paseante pude comprar un producto y si postea en Instagram con la etiqueta @mercadoartesanaldesanjuan y con el ticket de compra, se ingresará a una urna para participar del sorteo.

Por último, en la misma feria se integrarán stands de la Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan, que hará entrega gratuita de libros.