Rawson será el primer municipio en inaugurar sus sesiones ordinarias en el país

Ante vecinos, brindará el mensaje anual que incluirá un balance de su gestión y trazará los lineamientos para este año.

POR REDACCIÓN

12 de febrero de 2026
El Concejo Deliberante de Rawson será el primero de los departamentos en abrir sus sesiones ordinarias en la provincia y en el país.

En el comienzo de un período de gestión, el Dr. Carlos Munisaga encabezará el acto de apertura de Sesiones Ordinarias de este año. El mensaje oficial del intendente lo dará ante el Honorable Consejo Deliberante de Rawson y ante vecinas y vecinos de la comuna. El acto comenzará esta tarde a partir de las 20:30 hs. en la plaza principal de la Villa San Damián.

La sesión será presidida por Ignacio Coronado Sáez, a cargo del Concejo Deliberante, acompañado por los secretarios legislativos y los concejales de los distintos bloques partidarios en funciones. Asimismo, participarán autoridades judiciales, provinciales y municipales.

En el acto, como es costumbre, el intendente realizará un balance de su gestión y trazará los principales ejes de políticas municipales que tiene planeado implementar este año.

Por otro lado, la sesión podrá ser vista también a través de una transmisión oficial por YouTube, en el canal oficial del Concejo Deliberante.

 

