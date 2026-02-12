Un colectivo que realizaba un tour de compras desde Chile hacia San Juan sufrió un accidente en Mendoza luego de perder dos ruedas traseras mientras circulaba por el Acceso Sur. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada, a la altura del departamento Guaymallén, cuando el vehículo de gran porte perdió una rueda de cada lado de la parte trasera, lo que obligó al conductor a disminuir la velocidad de manera repentina y detenerse en plena calzada.

Según informaron medios mendocinos, el hecho no terminó en una tragedia por circunstancias fortuitas, ya que ningún vehículo que circulaba en la misma dirección impactó al colectivo desde atrás.

El incidente provocó importantes demoras en el tránsito durante varias horas, por lo que debió intervenir personal de la Policía de Mendoza para ordenar la circulación en la zona.

En tanto, los 34 pasajeros que viajaban en la unidad debieron esperar la llegada de otro colectivo de la misma empresa para poder continuar el viaje hacia la provincia de San Juan.