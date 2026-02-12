Las autoridades laborales de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego presentaron este jueves un pedido formal ante el Gobierno nacional. El objetivo es que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para analizar la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado.

En el documento enviado al Ejecutivo, los representantes provinciales subrayaron que la discusión no debe quedar limitada al Congreso. Argumentan que, como jurisdicciones, son responsables directas de la inspección laboral y la gestión de la conflictividad en sus territorios, por lo que consideran su participación como "imprescindible".

Los puntos clave del reclamo

Los ministros y secretarios de trabajo firmantes destacaron tres ejes de preocupación sobre la iniciativa oficialista:

Impacto Fiscal: Evaluar cómo afectarán los cambios a la recaudación y las arcas provinciales.

Capacidad de Inspección: Analizar si el nuevo marco legal altera las facultades de control que hoy tienen las provincias.

Cumplimiento de la Ley: Recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) obliga al CFT a sesionar al menos cada tres meses, plazo que consideran vencido o desatendido en el contexto actual.

El escenario político

El pedido surge en un momento de tensión legislativa. Mientras que los senadores de cinco de estas provincias votaron en contra del proyecto, el caso de Misiones presenta una particularidad: sus representantes en la Cámara Alta aportaron votos clave para la aprobación de la reforma, aunque ahora la provincia se suma al reclamo administrativo para discutir los alcances técnicos de la ley.

Con esta estrategia, los gobernadores buscan trasladar el debate del plano parlamentario a una mesa de trabajo federal antes de que el proyecto sea tratado definitivamente en la Cámara de Diputados. Sostienen que el CFT debe funcionar como una herramienta de solución y no solo como un espacio de comunicación de decisiones ya tomadas.