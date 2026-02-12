La discusión sobre el impacto laboral de la actividad minera en Ullum sumó precisiones oficiales. El intendente David Domínguez confirmó que “tenemos la información que la empresa ya emplea a 65 ulluneros”.

El jefe comunal detalló también que “de esos, 15 trabajan directamente con Golden Mining, que es la que administra el proyecto, y los otros 50 están vinculados a empresas subcontratadas”.

El dato adquiere relevancia en un contexto en el que el proyecto se encuentra en una etapa operativa acotada, luego de la decisión empresarial de trasladar el material extraído para su procesamiento a la planta de Casposo, en Calingasta.

El intendente también aclaró que el esquema actual de trabajo limita la generación de empleo directo en el departamento. “Desde el principio, cuando la empresa decidió tratar el material en Casposo, se sabía que durante los tres años que dure ese convenio la cantidad de gente trabajando en el lugar no iba a ser mucha”, explicó.

En esta etapa, las tareas están focalizadas principalmente en la voladura, carga y transporte del mineral hacia la planta de molienda. “Son choferes, algunas personas capacitadas en explosivos, porque lo que se hace es explotar, cargar en los camiones y trasladar a Casposo para moler”, detalló.

Domínguez subrayó que no se están construyendo campamentos ni plantas de tratamiento en el sitio, lo que reduce significativamente la demanda de mano de obra local en comparación con un desarrollo integral del proyecto. Sin embargo, planteó una expectativa a mediano plazo.

“La idea es que dentro de tres años la empresa pueda tener los recursos propios para empezar con ese trabajo acá. Eso sí demandaría mucha más mano de obra”, sostuvo.

En ese sentido, el intendente remarcó que el impacto laboral actual es limitado pero concreto, y que el verdadero salto en empleo dependerá de una futura etapa de inversión en infraestructura y procesamiento en el propio yacimiento.

Por ahora, los números oficiales marcan que 65 ulluneros forman parte del esquema productivo de Hualilán, en una fase transitoria que, según el municipio, podría abrir mayores oportunidades si el proyecto avanza hacia una operación más completa en el territorio departamental.