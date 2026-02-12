Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 para que se decomisen 141 inmuebles, 46 automotores y US$ 5.656.134 vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a distintas sociedades relacionadas con ambos, en el marco de la ejecución de la condena por la causa Vialidad.

El planteo se realizó luego de que los condenados no depositaran la suma de aproximadamente 685 mil millones de pesos establecida por la Justicia como reparación económica. Según los fiscales, ninguno de los implicados pagó “ni un solo peso” pese a que el plazo para hacerlo venció hace meses.

Publicidad

Entre los bienes alcanzados figuran propiedades de la firma Los Sauces S.A., perteneciente a la familia Kirchner, como un dúplex y un departamento en el complejo Madero Center de Puerto Madero, además de inmuebles en El Calafate, Río Gallegos y el hotel La Aldea en El Chaltén.

En relación con Lázaro Báez, el pedido incluye cinco casas en Pinamar, propiedades en el barrio Ayres de Pilar y numerosas estancias y campos en Santa Cruz y otras provincias a través de distintas sociedades empresarias. También se solicitó el decomiso de una caja de seguridad abierta en 2018 a nombre de Florencia Kirchner que contiene más de US$ 4,6 millones.

Publicidad

Los fiscales sostuvieron que la falta de pago representa una “estrategia dilatoria sistemática” y remarcaron que la actitud de los condenados constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley, en el marco de la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.