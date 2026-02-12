Un joven de 22 años fue detenido en Rawson acusado de robar una motocicleta que había sido dejada estacionada en la vía pública. El procedimiento se realizó en el barrio Alameda, donde personal policial logró aprehender al sospechoso tras un operativo de búsqueda.

El detenido fue identificado como Sosa, quien fue sorprendido mientras transportaba una motocicleta Zanella RX 200 cc, de color blanco con detalles en rojo, que había sido denunciada como robada.

Según la investigación, Sosa actuaba junto a otro sujeto. Ambos abandonaron la motocicleta en el fondo de una vivienda al advertir la presencia policial y escaparon por el interior de domicilios y por los techos de las casas. Sin embargo, Sosa fue capturado y manifestó que el rodado se encontraba en la vivienda del otro implicado.

Posteriormente, el damnificado se presentó en la Subcomisaría Ansilta, donde reconoció la motocicleta como de su propiedad y radicó la denuncia correspondiente.

En el caso interviene el ayudante fiscal Oscar Oropel, quien dispuso las medidas judiciales de rigor mientras continúa la investigación para dar con el segundo sospechoso.