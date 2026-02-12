Un hombre de 40 años fue detenido en Rawson acusado de robar un teléfono celular en la vía pública. El procedimiento se realizó en la intersección de calles Agustín Gómez y Eva Perón, luego de la denuncia de la propietaria del dispositivo.

El detenido fue identificado como Molina, domiciliado en el barrio Buenaventura Luna. Personal policial logró aprehenderlo poco después del hecho, cuando aún tenía el teléfono celular en su poder.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso no pudo justificar la procedencia del dispositivo, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

En el caso interviene el ayudante fiscal Jorge Salinas, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes mientras se continúa investigando la mecánica del hecho.