La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal está en el centro de la tormenta. Aunque la pareja disfruta de su romance, la familia del joven futbolista del Barcelona ha dejado en claro que no quiere saber nada con la cantante argentina.

El periodista español Roberto Antolín reveló "detalles explosivos" sobre la interna familiar en diálogo con Juan Etchegoyen. Antolín contó que el entorno de Lamine le hizo un "pedido tajante" al jugador, confirmando el "rechazo total" hacia Nicki. La frase contundente que le soltaron fue: “Aquí no la traigas que no la queremos ver”.

Desde que arrancó el romance, la relación entre la artista y la familia del futbolista "está marcada por la tensión". Antolín aseguró que "no hay esperanzas de que entre la familia de Lamine y Nicki Nicole se lleven bien en algún momento”.

Además, el malestar "viene de arrastre" y se repite en cada evento importante. El periodista detalló que esta advertencia por parte de la familia se le dejó en claro a Lamine "incluso en la previa del Balón de Oro”.

El entorno del crack del Barcelona no solo "le bajó el pulgar" a Nicki Nicole, sino que también le advirtió a Lamine que no la lleve a los encuentros familiares ni a los eventos importantes.

Antolín también analizó la percepción de Nicki Nicole en España, señalando que su fama se potencia más por el romance que por su carrera musical. El periodista explicó que la cantante suele acompañar a Lamine a los entrenamientos y se saca fotos con los hinchas. Sin embargo, esto no ocurre por ser cantante, sino por ser vista como “la novia del jugador” o "su chofer personal". El periodista disparó que ella “no es nadie acá en España”.

Mientras tanto, la cantante rosarina "sigue apostando a la relación" y quiere que dure “toda la vida”, pero la convivencia con la familia de su novio "parece cada vez más complicada".