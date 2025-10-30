Cultura y Espectáculos > Amor en el aire
Nico Vázquez y Dai Fernández: la primera foto de la pareja
POR REDACCIÓN
Nicolás Vázquez decidió cortar con los rumores y confirmó públicamente que ha iniciado una relación con Dai Fernández. El vínculo, según relató el actor, comenzó "hace días, ahora, semanas". Aunque la actriz es "un poco más reacia a hablar con los medios", en esta ocasión, la pareja se mostró junta, caminando, y "no pudieron escapar de las cámaras".
La difusión de la imagen marca un antes y un después para la pareja, que decidió "mostrarse en público" una vez que "pasó la revolución por su confirmación".
Según los detalles aportados por Yanina Latorre en SQP, a partir de que Vázquez dio la nota confirmando la relación, la pareja comenzó a estar mucho más tiempo unida. Si bien se están conociendo, la relación ya está "cada vez más avanzado" y "comparten mucho tiempo, van y vienen". La panelista aseguró que en la foto se los ve "muy relajaditos", probablemente "saliendo de una de sus casas, probablemente, yendo al teatro". A toda hora, "no es raro verlos juntos", y la misma fuente comentó que Vázquez "está feliz".
El vínculo es tan sólido que ya tienen planeados viajes internacionales. La pareja viajará "unos días a Filadelfia para correr la carrera de Rocky" junto a dos productores de la obra, y posteriormente, se trasladarán a Nueva York.
