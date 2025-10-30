La hija de Jorge Rial, Morena Rial, se encuentra detenida desde hace un mes y las noticias judiciales no son alentadoras. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty, a cargo de la causa, resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria que había presentado la defensa.

Esta decisión implica que Morena deberá permanecer detenida en la Unidad 51 de Magdalena hasta que comience el juicio oral en su contra.

La decisión de la magistrada se basó en un argumento central: el domicilio presentado para que Morena cumpliera la domiciliaria "no tenía las condiciones adecuadas" para que viviera allí un menor de edad.

Este dictamen judicial se suma al agravamiento de su situación ocurrido el lunes 28 de octubre, cuando la fiscalía había confirmado la prisión preventiva de la joven.

El abogado de Morena Rial, Martin Leiro, se mostró en desacuerdo con la decisión judicial. En declaraciones al programa Los Profesionales, Leiro calificó la medida de "arbitraria" y anticipó la estrategia legal de la defensa: presentará la apelación correspondiente en el transcurso del día. Se estima que hay un plazo de entre 10 y 15 días para que se resuelva dicha apelación.

Este revés llega en un momento delicado para Morena, ya que en los días previos a la negativa de la domiciliaria, su otro abogado, Alejandro Cipolla, había denunciado públicamente las malas condiciones de detención de su defendida.

Cipolla había reportado que a Morena "no la dejan hablar por teléfono" y que "las visitas son muy complicadas de hacer". Incluso, relató un incidente de salud grave: "el fin de semana la picó una araña, le dio fiebre y no tuvo atención médica".