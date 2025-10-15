Luego de 28 días de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno por un gravísimo accidente en moto, Thiago Medina finalmente recibió el alta médica y comenzó a recuperar lentamente su vida normal. El exparticipante de Gran Hermano y padre de las gemelas Aimé y Laia, se enfocó primero en el reencuentro con sus hijas y en su recuperación, pero ya dio los primeros pasos en su regreso a la actividad laboral.

En las últimas horas, se conoció el nuevo proyecto al que se dedicará: la promoción de sorteos a través de sus redes sociales, un nicho que muchos influencers han explorado. Junto a Daniela Celis, madre de sus hijas, Thiago utilizó una cuenta secundaria que manejan en conjunto para anunciar el sorteo de un iPhone como una forma de retribuir el cariño y apoyo recibido durante su difícil momento de salud.

"Gracias a todos ustedes por bancarnos. Ahora nos toca a nosotros devolverles un poco de todo el amor que nos mandan. Se va otro teléfono. Para participar seguí a todas las cuentas que sigue esta cuenta (11 perfiles) y comentá lo que quieras”, escribieron en la publicación, acompañada por una foto de ambos sonrientes junto al premio.

Si bien la publicación cosechó miles de “me gusta” y mensajes de apoyo, también generó una fuerte polémica en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la modalidad del sorteo, tildándola de “trucho” o criticando la condición de seguir once cuentas diferentes para participar, mientras que otros brindaron un fuerte respaldo a la pareja.

"Está bien, tienen dos hijas”, “Déjenlos en paz”, “Thiago necesita plata para pagar la facultad”, “Viven de eso, así que está perfecto”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que dejaron sus seguidores, defendiendo la necesidad de trabajo del joven en su nueva etapa.

Cabe destacar que, al recibir el alta médica días atrás, Thiago había sido claro respecto a su futuro en relación al accidente: "La moto ya está, ya fue”, aseguró, descartando volver a subirse a un vehículo de ese tipo.