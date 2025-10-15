Publicidad
Daniel Stern, actor de Mi Pobre Angelito, fue internado de urgencia

El actor Daniel Stern, mundialmente famoso por interpretar al torpe ladrón Marv Merchants en las películas Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, fue hospitalizado de emergencia a principios de octubre, generando una gran preocupación entre sus seguidores.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El actor tiene 68 años.

Daniel Stern, recordado por formar la dupla de ladrones "Los Bandidos Mojados" junto a Joe Pesci, fue trasladado a un centro médico a comienzos de mes. La noticia fue revelada por el portal estadounidense TMZ, que indicó que el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura acudió a una residencia en Somis, California, en respuesta a una emergencia médica.

Aunque las causas exactas que llevaron a la hospitalización no han sido reveladas, fuentes cercanas al actor confirmaron que se trató de un susto de salud que requirió atención inmediata. La noticia encendió las alarmas en Hollywood y entre los fanáticos de la comedia navideña, ya que Stern es una figura muy querida.

Afortunadamente, la situación se resolvió favorablemente en pocos días. Un representante del actor confirmó a los medios que Daniel Stern ya fue dado de alta y se encuentra bien, recuperándose en su hogar. El artista mantiene una vida discreta y alejada de los focos mediáticos, por lo que el incidente generó mayor revuelo debido a su bajo perfil.

