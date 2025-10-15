Daniel Stern, recordado por formar la dupla de ladrones "Los Bandidos Mojados" junto a Joe Pesci, fue trasladado a un centro médico a comienzos de mes. La noticia fue revelada por el portal estadounidense TMZ, que indicó que el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura acudió a una residencia en Somis, California, en respuesta a una emergencia médica.

Aunque las causas exactas que llevaron a la hospitalización no han sido reveladas, fuentes cercanas al actor confirmaron que se trató de un susto de salud que requirió atención inmediata. La noticia encendió las alarmas en Hollywood y entre los fanáticos de la comedia navideña, ya que Stern es una figura muy querida.

Afortunadamente, la situación se resolvió favorablemente en pocos días. Un representante del actor confirmó a los medios que Daniel Stern ya fue dado de alta y se encuentra bien, recuperándose en su hogar. El artista mantiene una vida discreta y alejada de los focos mediáticos, por lo que el incidente generó mayor revuelo debido a su bajo perfil.