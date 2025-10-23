"Nos dolió": la historia de la pareja que hizo un babyshower pero no fue nadie

Una pareja cordobesa vivió una amarga experiencia cuando, tras semanas de preparativos, nadie asistió al baby shower que habían organizado para celebrar la pronta llegada de Elías, su segundo hijo. Eli, en su semana 35 de embarazo, y Ale habían convocado a más de 50 personas en la localidad de Estación Juárez Celman, pero los invitados fueron cancelando su participación hasta no quedar ninguno.

@soyelalex777 Baby Shower y al final no vino nadie 😭🤣❤️‍🩹 #viral #viraltiktok #tiktok #babyshower #family

La organización del evento representó un significativo esfuerzo económico y emocional para la familia. Ante la falta de recursos para alquilar un salón, consiguieron que les prestaran un espacio en una capilla cercana. La madre de Eli se encargó personalmente de la decoración, creando manualmente centros de mesa, cuadros y souvenirs, mientras preparaba juegos y premios para lo que esperaban sería una celebración memorable.

Publicidad

El momento más difícil llegó cuando Ale, al comprobar que nadie asistiría, tuvo que dar la noticia a su esposa. "Frené antes de llegar, le conté y se puso a llorar", relató el futuro papá. Decididos a no rendirse, regresaron al lugar y celebraron igualmente con el reducido grupo familiar inmediato que los acompañaba.

La publicación que Ale compartió en TikTok, mostrando la comida preparada y expresando su desilusión, rápidamente se viralizó, generando una ola de apoyo de usuarios que se solidarizaron con su situación. La pareja manifestó sentirse especialmente dolidos por la falta de consideración de personas a quienes siempre habían ayudado cuando lo necesitaron.

Publicidad

Pese a la decepción, Ale y Eli eligen mantener una actitud positiva. "No voy a dejar de ser bueno, es mi esencia", afirmó él, mientras destacaban el apoyo recibido a través de las redes sociales, que contrastó marcadamente con la deserción de sus invitados. La experiencia, aunque dolorosa, les recordó la importancia de valorar los vínculos genuinos mientras esperan con ilusión la llegada de su hijo.