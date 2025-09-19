Royal Enfield ha confirmado el lanzamiento oficial de la Meteor 350 2026, una actualización de su popular cruiser de mediana cilindrada que debutó en 2020 y ha ganado gran aceptación en varios mercados. Esta versión incorpora mejoras tanto estéticas como mecánicas, manteniendo un precio competitivo que la posiciona como una opción ideal para quienes buscan su primera motocicleta con estilo clásico y robustez.

La nueva Meteor 350 conserva el característico ADN nostálgico de Royal Enfield, pero añade detalles modernos que la hacen especialmente atractiva para el público latinoamericano. Sigue equipada con el motor monocilíndrico de 349 cc con tecnología J-Series, que destaca por su funcionamiento suave, bajo nivel de vibraciones y silencio, características que mejoran la experiencia de conducción.

Publicidad

Este propulsor refrigerado por aire-aceite entrega 20,2 caballos de fuerza a 6.100 rpm y un torque de 27 Nm a 4.000 rpm, cifras que aseguran una respuesta lineal y confortable, adecuada tanto para la ciudad como para viajes tranquilos por carretera. Está acoplado a una caja de 5 velocidades con relaciones escalonadas para facilitar una conducción relajada, ideal para usuarios novatos y quienes valoran la simplicidad mecánica.

En cuanto al diseño, Royal Enfield ha optado por mantener la estructura base de la Meteor 350, con chasis doble cuna, horquilla telescópica delantera de 41 mm y doble amortiguador trasero ajustable. Sin embargo, se han introducido nuevos esquemas de pintura y acabados mejorados que elevan la calidad percibida sin sacrificar su esencia clásica.

Publicidad

La instrumentación combina elementos analógicos y digitales, incorporando el sistema Tripper Navigation que permite la sincronización con el teléfono vía Bluetooth y ofrece navegación asistida mediante Google Maps. Esta función aporta un toque tecnológico sin perder el carácter tradicional de la moto.

Con un precio de Rs 1,95 lakh en India (aproximadamente 8.900.000 COP), la Meteor 350 se posiciona como una alternativa muy competitiva para quienes ingresan al segmento de media cilindrada. En países como México y Brasil, la marca ya ha tenido buena acogida con modelos similares, lo que sugiere la posible llegada de esta versión a Colombia durante el primer semestre de 2026.

Publicidad

Royal Enfield ya comercializa en Colombia modelos como la Classic 350 y la Himalayan, lo que facilitaría la expansión de la Meteor 350 en el mercado local. Frente a competidores como la Honda H’ness CB350 o la Jawa 350, la Meteor destaca por su robustez, confiabilidad mecánica y estilo tradicional, además de contar con una red de servicio postventa consolidada.

Esta moto no busca ser la más potente ni la más ligera, sino ofrecer una experiencia auténtica, nostálgica y funcional, ideal para quienes desean iniciarse en el motociclismo de mediana cilindrada sin renunciar a un diseño con historia y personalidad.

Desde Publimotos.com, se considera que la Royal Enfield Meteor 350 2026 es una opción destacada para nuevos motociclistas y para quienes valoran más el carácter y el estilo que las cifras técnicas, especialmente si su precio en Colombia resulta competitivo. Esta cruiser promete convertirse en una compañera confiable para el día a día y las rutas ocasionales.