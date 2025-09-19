Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Declaraciones

Wanda Nara respondió tras ver que los hijos de La China Suárez estudian en Turquía

La China Suárez anunció que sus hijos comenzaron clases en Turquía y Wanda Nara reaccionó en redes sociales mostrando a sus propios hijos en Argentina, en medio de la polémica.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La China junto a sus hijos en Turquía. Foto: Gentileza.

La noticia de que los hijos de La China Suárez comenzaron a estudiar en Turquía generó revuelo en el mundo del espectáculo y provocó una reacción inmediata por parte de Wanda Nara. La actriz compartió en sus redes sociales un collage de fotos donde mostró a sus tres hijos iniciando clases en un colegio turco, acompañado de un emotivo mensaje: “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma”.

Además, agregó: “Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices”, destacando la rápida adaptación de sus hijos a esta nueva etapa educativa en el extranjero.

Publicidad

Por su parte, Wanda Nara utilizó Instagram para responder a las críticas que recibe sobre sus viajes y la crianza de sus hijos. En sus historias mostró a sus cinco hijos —Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, con Mauro Icardi— disfrutando juntos del partido de River en el Estadio Monumental. Se los ve compartiendo momentos de alegría, conversando y apoyando al equipo, en clara defensa de su vínculo familiar a pesar de las ausencias.

Este intercambio público encendió aún más la atención mediática, sobre todo porque Yanina Latorre cuestionó la decisión de La China Suárez y Benjamín Vicuña de que sus hijos estudien fuera de Argentina, además de especular sobre posibles complicaciones en la relación coparental debido a este traslado educativo sin un acuerdo previo.

Publicidad

La relación entre Wanda Nara y La China Suárez suele estar en el centro de la escena, ya que ambas son figuras públicas vinculadas a Mauro Icardi y madres con perfiles empresariales. Cada movimiento que realizan suele ser objeto de análisis y comparación, como ocurrió recientemente cuando ambas se hicieron un cambio de look que generó comentarios sobre un posible intento de imitación por parte de Suárez.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS