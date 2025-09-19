La noticia de que los hijos de La China Suárez comenzaron a estudiar en Turquía generó revuelo en el mundo del espectáculo y provocó una reacción inmediata por parte de Wanda Nara. La actriz compartió en sus redes sociales un collage de fotos donde mostró a sus tres hijos iniciando clases en un colegio turco, acompañado de un emotivo mensaje: “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma”.

Además, agregó: “Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices”, destacando la rápida adaptación de sus hijos a esta nueva etapa educativa en el extranjero.

Por su parte, Wanda Nara utilizó Instagram para responder a las críticas que recibe sobre sus viajes y la crianza de sus hijos. En sus historias mostró a sus cinco hijos —Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, con Mauro Icardi— disfrutando juntos del partido de River en el Estadio Monumental. Se los ve compartiendo momentos de alegría, conversando y apoyando al equipo, en clara defensa de su vínculo familiar a pesar de las ausencias.

Este intercambio público encendió aún más la atención mediática, sobre todo porque Yanina Latorre cuestionó la decisión de La China Suárez y Benjamín Vicuña de que sus hijos estudien fuera de Argentina, además de especular sobre posibles complicaciones en la relación coparental debido a este traslado educativo sin un acuerdo previo.

La relación entre Wanda Nara y La China Suárez suele estar en el centro de la escena, ya que ambas son figuras públicas vinculadas a Mauro Icardi y madres con perfiles empresariales. Cada movimiento que realizan suele ser objeto de análisis y comparación, como ocurrió recientemente cuando ambas se hicieron un cambio de look que generó comentarios sobre un posible intento de imitación por parte de Suárez.