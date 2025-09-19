Con la llegada de los meses cálidos, la presencia de pulgas y garrapatas en el hogar suele aumentar, generando molestias especialmente para quienes tienen mascotas. Aunque existen insecticidas y tratamientos químicos, estos pueden representar riesgos para la salud. Por eso, un truco casero que utiliza solo dos ingredientes comunes de cocina se presenta como una opción natural, segura y práctica para combatir estos parásitos.

Los dos ingredientes que se recomiendan para repeler pulgas y garrapatas son el limón y la manzanilla. Cada uno se utiliza de manera independiente, ya que tienen propiedades que incomodan a estos insectos y ayudan a mantener alejadas estas plagas en diferentes superficies del hogar, como alfombras, muebles y otros espacios frecuentados por las mascotas.

El limón, por ejemplo, puede aplicarse en zonas donde suelen permanecer las mascotas sin riesgos, mientras que la manzanilla se prepara en forma de infusión que se puede rociar para potenciar su efecto. Es importante aclarar que, aunque se usen por separado, estos métodos pueden complementarse dejando al menos una hora de diferencia entre su aplicación para lograr mejores resultados.

Además de su función repelente, la combinación de estos ingredientes aporta un aroma fresco al ambiente, mejorando la experiencia en el hogar sin recurrir a químicos fuertes. Sin embargo, para maximizar su efectividad, es fundamental aplicar estos remedios con constancia y seguir ciertos cuidados prácticos.

Desde la Agencia de Protección Ambiental señalan que, aunque estas medidas naturales tienen una acción más limitada en comparación con los insecticidas químicos, su principal ventaja radica en la seguridad y la ausencia de toxicidad, lo que las convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan métodos más saludables.

Es importante destacar que estos remedios están diseñados para usarse en el hogar y no directamente en las mascotas. Por eso, mantener la limpieza y aplicar estos preparados regularmente ayuda a reducir la presencia de pulgas y garrapatas sin exponer a los animales a sustancias nocivas.