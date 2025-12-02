La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó a la baja sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2025 y 2026, al tiempo que incrementó sus previsiones inflacionarias para ambos años. Este ajuste responde a las persistentes vulnerabilidades macroeconómicas y a las presiones que enfrenta el tipo de cambio local.

Según el informe del organismo, el crecimiento económico estimado para 2025 disminuyó del 4,5% al 4,2%, mientras que la inflación proyectada aumentó del 39,8% al 41,7%. Para 2026, la OCDE prevé un crecimiento del 3%, inferior al 4,3% anterior, y una inflación que subiría del 16,5% al 17,6%, reflejando una posible aceleración de los precios.

En contraste, el Gobierno nacional, en su proyecto de Presupuesto para 2026, estima un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación del 10%, cifras más optimistas que las señaladas por la OCDE.

El organismo internacional atribuye el crecimiento previsto para 2026 al impulso de la inversión y las exportaciones, favorecido por "un entorno cada vez más favorable para las empresas", junto con "regulaciones menos onerosas y un sector energético y minero dinámico".

No obstante, la reducción en las proyecciones responde a un debilitamiento del crecimiento económico y a las presiones sobre el tipo de cambio, que evidencian "las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la incertidumbre política" que enfrenta el país.

El informe destaca que, si bien la moderación del gasto público y el aumento en la recaudación fiscal —respaldados por la recuperación económica— han mejorado los resultados fiscales, "se necesitarán más reformas para mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento potencial".

Respecto a la política monetaria, la OCDE señala que esta "debe mantenerse restrictiva para reducir la inflación de forma duradera" y anticipa que "la moneda nacional se mantendrá volátil ante la incertidumbre política residual", aunque reconoce que "el efecto de la depreciación sobre la inflación parece haberse debilitado".

Finalmente, el informe advierte que "podrían reaparecer episodios de volatilidad debido a las bajas reservas de divisas, la inflación aún elevada y la necesidad de nuevas reformas estructurales en diversas áreas políticas".