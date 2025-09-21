La División Policía Rural ejecutó un importante operativo de control de animales sueltos en los departamentos de Albardón, Jáchal e Iglesia, durante el transcurso del jueves y viernes pasados, días previos a la celebración del Día del Estudiante. El operativo se focalizó en varias rutas clave de la zona, incluyendo la 40 Norte, 436, 149 y 150.

Como resultado de las tareas de control, el personal policial labró actas contravencionales por infracción al artículo 170 de la ley 941-R. Estos casos quedaron a disposición de los juzgados de paz de Jáchal e Iglesias.

En esta primera fase del operativo, se secuestraron cinco caprinos y un mular macho. El mular fue dejado en depósito en la Escuela Rural Cornelio Saavedra, ubicada en la localidad de Rodeo. Respecto a los caprinos, estos fueron entregados a su propietaria, una señora de 51 años, quien quedó como depositaria judicial tras comprobar la propiedad mediante la marca de sangre.

Resultó imputado (aunque no detenido) Godoy José Luis, de 58 años, con domicilio en Jáchal. La acción judicial se desató tras el secuestro de dos mulares, uno de color zaino y otro moro. Los animales, que no poseían marcas de fuego ni sangre, mostraban un estado de salud deplorable. Se constató que los mulares presentaban heridas sangrantes en distintas partes del cuerpo, incluyendo el lomo, los miembros anteriores y posteriores, el pecho y las ancas.

Para garantizar su recuperación y cuidado, los dos mulares heridos quedaron en depósito en la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, también localizada en Jáchal.