La Policía de San Juan, a través de la Unidad de Apoyo Investigativo (UAI), dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial, logró desarticular una red de robos que operaba en el barrio Cura Brochero, ubicado en el departamento Albardón.

De acuerdo con la información oficial, tras una exhaustiva investigación los efectivos policiales identificaron tanto a los autores materiales de los hechos como a los receptores de los elementos sustraídos. Con estos datos, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad dispuso la realización de varios allanamientos judiciales en la zona.

Publicidad

Durante los procedimientos, los agentes lograron el secuestro de múltiples efectos robados, entre ellos puertas corredizas, ventanas, un inodoro y otros objetos vinculados a distintos hechos delictivos registrados en el lugar.

Las autoridades informaron que los elementos recuperados serán restituidos a su legítimo propietario, mientras la investigación continúa para determinar la posible participación de más personas en la red.