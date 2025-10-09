La preocupación por la seguridad creció entre los padres de la Escuela Superior Sarmiento, luego de que un hombre ingresara al establecimiento educativo y sustrajera pertenencias personales. El hecho derivó en una concentración de varias familias que se reunieron frente a la institución para exigir una respuesta inmediata. Según relataron a DIARIO HUARPE, el sujeto habría tenido contacto con los alumnos y logró salir del edificio sin ser detenido.

Mónica Vera, mamá de un alumno, contó que: “Ayer se metió un hombre que le ha robado a la maestra y ha tenido contacto con los niños. No sabemos qué intenciones tenía. No queremos que esto pase a mayor, que puede llegar a violar a un niño y ya va a ser tarde”, expresó Mónica Vera, madre de un estudiante. “El anteaño pasado pasó lo mismo. Cortamos la calle y así hubo seguridad. Ahora la directora no hace nada. Queremos seguridad para que los niños estén bien y nosotros tranquilos en nuestras casas”.

Otra mamá explicó que el inconveniente se agravó porque el contrato del personal de seguridad habría vencido y aún no se gestionó su renovación. “La directora debe ir al Ministerio de Educación para que haya de nuevo seguridad y no lo hace. No quiere involucrarse en nada”, afirmó.

Una tercera madre, con un hijo en primer grado, contó que el intruso habría ingresado sin ser identificado por el personal del establecimiento. “Entró un hombre y ni sabían quién era ni a qué venía. Salió con unas mochilas que soltó en la puerta y salió corriendo. No parecía un papá y los directivos ni enterados de que estaba adentro”, dijo.

Las familias manifestaron su temor y reclamaron medidas concretas para garantizar la protección de los alumnos durante la jornada escolar. Según contaron, ya hubo antecedentes similares en años anteriores, por lo que piden que se restablezca la vigilancia en los accesos y se controle el ingreso de personas ajenas a la comunidad educativa.

Qué dijeron desde el Ministerio de Educación

Mariela Lueje, secretaria del Ministerio de Educación, aclaró en rueda de prensa que desde la cartera educativa ya se iniciaron los trámites correspondientes para restablecer el servicio de vigilancia en la Escuela Superior Sarmiento, luego de que se venciera el contrato anterior. “Estamos trabajando mediante una licitación; todos los recursos públicos deben gestionarse a través de este proceso”, explicó.

Además, la funcionaria agregó que la Secretaría Administrativa Financiera será la encargada de llevar adelante los procedimientos licitatorios y precisó que se espera una resolución “lo más próxima posible”. Consultada sobre si podrían ser efectivos de la Policía de San Juan quienes se encarguen de la seguridad, Lueje señaló que las necesidades son muchas y los efectivos disponibles limitados, por lo que se ha recurrido temporalmente a seguridad privada para garantizar la protección de la escuela.