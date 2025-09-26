Este jueves en la mañana se produjo un hecho de robo que culminó con la aprehensión civil del delincuente por parte del propio damnificado. El rápido accionar de un vecino impidió que el hurto de su motocicleta se consumara, lo que desencadenó en la inmediata intervención policial y judicial.

El suceso se desarrolló cerca de las 11:30 horas. El Cisem comisionó al personal policial a la intersección de calle 9 y Lemos, tras recibir el aviso de que un ciudadano había reducido a un sujeto que acababa de cometer un delito en la vía pública.

Publicidad

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a Kevin Bulegio, un hombre de 26 años y de nacionalidad boliviana, con domicilio en la zona de calle Lemos, entre calle 9 y 10. Bulegio manifestó a los efectivos que el individuo que él mantenía reducido, momentos antes, había violentado su motocicleta arrancándole la pechera frontal de plástico y se la sustrajo.

Para robar la moto, Castro rompió la pare frontal del rodado para hacerlo arrancar.

El damnificado observó el momento preciso en que el ladrón se llevó la moto, una Zanella ZB. Sin pensarlo, el dueño de la moto inició una persecución a pie, persiguiendo al delincuente por varias cuadras. La persecución culminó cuando logró darle alcance y reducirlo en calle 9, entre Maurín y Ruta 40. En ese punto, Bulegio recuperó el rodado sustraído.

Publicidad

Una vez en el sitio de la aprehensión civil, el personal policial procedió a la identificación formal del presunto ladrón. El sujeto es Diego Armando Castro, de 23 años.

La moto fue puesta a disposición de la Justicia como elemento de prueba, al igual que el ladrón

Los uniformados formalizaron la aprehensión de Castro en el lugar, asegurando la cadena de custodia de la motocicleta recuperada y de los elementos probatorios. De inmediato, las autoridades establecieron comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio para notificar sobre el procedimiento en curso. La doctora María José Puebla, representante del Ministerio Público Fiscal, se hizo presente en el sitio del hecho. La funcionaria judicial, tras evaluar la evidencia y los testimonios recabados, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Publicidad

Con esta medida, Castro quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. La Fiscalía imputó al joven por el delito de robo y ordenó su traslado a sede judicial para la audiencia de formalización, enmarcando el caso dentro del proceso de Flagrancia que apunta a un juicio rápido y efectivo.

El accionar del damnificado resultó clave para evitar la consumación del ilícito, y el rápido arribo de las fuerzas de seguridad aseguró que el presunto delincuente fuera puesto bajo custodia y a disposición de las autoridades judiciales, marcando el fin de su intento de robo en Pocito. El expediente pasó ahora a las etapas procesales correspondientes para determinar la responsabilidad penal del aprehendido.