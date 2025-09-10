"Pide a gritos por una profesora": la angustia de la nena armada en la escuela de Mendoza

Un grave incidente se registró durante la mañana de este miércoles en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, donde una alumna de 14 años ingresó al establecimiento portando un arma de fuego. De acuerdo con los testimonios recogidos, la adolescente realizó disparos al aire y en momentos de tensión llegó a apuntar a algunos de sus compañeros, aunque no se han reportado víctimas físicas.

La situación se mantiene en desarrollo, con la menor aún dentro de la institución educativa y en actitud amenazante, sin haber entregado el arma. Según versiones de testigos, la joven ha manifestado que no negociará “hasta que entre la profesora Raquel”.

Ante la emergencia, se desplazó al lugar un operativo integrado por el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y efectivos policiales, todos bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier. Asimismo, autoridades de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia se encuentran en el lugar para coordinar las acciones.

La adolescente involucrada cursa el segundo año del nivel secundario y es hija de un comisario retirado de la Policía de la provincia de San Luis. Compañeros la describen como una persona de carácter reservado, con pocos vínculos sociales y que en los últimos días mostraba signos de angustia.

El director del hospital público de La Paz, Gustavo Pinto, confirmó que varios estudiantes fueron atendidos por cuadros de nerviosismo y posteriormente retirados del establecimiento por sus familias. El hecho ocurrió cuando los alumnos reingresaban a las aulas después del recreo, día en que estaba previsto realizar el acto por el Día del Maestro.

Mediante un comunicado conjunto, los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud; y Educación solicitaron a la población y a los medios de comunicación mantener la distancia del lugar y respetar los protocolos de actuación para no entorpecer el trabajo del comité de crisis y los equipos especializados que intervienen en el caso. Las autoridades enfatizaron la necesidad de priorizar la seguridad y el interés superior de la menor.