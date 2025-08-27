El presidente Javier Milei debió ser evacuado este miércoles 27 de agosto durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre. Manifestantes arrojaron proyectiles contra los vehículos de La Libertad Avanza, lo que obligó a interrumpir la actividad. Fuentes oficiales confirmaron que no hubo heridos.

Minutos después del hecho, el mandatario utilizó sus redes sociales para pronunciarse. En un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter), compartió una foto junto a su hermana Karina Milei y al diputado José Luis Espert, y lanzó duras críticas contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por los incidentes.

Desde el Gobierno nacional se denunció que el ataque forma parte de una estrategia de “violencia política” contra el oficialismo. A su vez, desde las cuentas partidarias de La Libertad Avanza se ratificó el mensaje de confrontación: Milei acusó que la provincia de Buenos Aires votará “con una boleta que permite el fraude” y advirtió sobre prácticas como el “voto cadena” y la compra de voluntades.

El episodio ocurrió en la segunda visita del año de Milei a la Tercera Sección Electoral, donde previamente había estado en La Matanza con todos los candidatos libertarios bajo el lema “kirchnerismo nunca más”.

En la previa al acto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, había criticado la llegada presidencial. “Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a inaugurar una obra o a traer patrulleros, no a generar caos en la avenida Yrigoyen”, expresó. También pidió a los vecinos manifestarse en paz: “El lugar para reclamar es en las urnas”.

Según informaron fuentes oficiales, el cronograma de campaña continuará con actos en distintos puntos del Conurbano y un cierre en el distrito de Moreno, considerado clave en la Primera Sección Electoral.