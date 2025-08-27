En la mañana de este miércoles, efectivos de la Unidad Rural llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en los departamentos 25 de Mayo y Caucete. Los procedimientos se realizaron en el marco de investigaciones por tenencia ilegal de fauna autóctona y exótica, tenencia de armas y posibles infracciones a la Ley de Estupefacientes.

El primero de los allanamientos tuvo lugar en 25 de Mayo, donde los uniformados se encontraron con una situación alarmante: había 137 aves de distintas especies, tanto autóctonas como exóticas, que eran mantenidas en cautiverio en condiciones irregulares. Entre los ejemplares se destacaban especies protegidas por la legislación ambiental, lo que constituye un grave delito contra la fauna silvestre.

Publicidad

Pero la sorpresa no terminó ahí. En el mismo lugar fueron hallados varios reptiles, específicamente lagartos gecko leopardo, una especie exótica que no está permitida como mascota sin la debida autorización. Además, los efectivos encontraron múltiples jaulas de diferentes tamaños, presumiblemente utilizadas para el tráfico o la cría ilegal de estas especies.

Se hallaron varios reptiles, específicamente lagartos gecko leopardo, una especie exótica que no está permitida como mascota. Foto: Gentileza

Durante el procedimiento, los agentes procedieron a la detención de Juan Raúl Isla Flores, de 36 años, quien quedó vinculado a una causa por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, normativa que regula la preservación de la fauna en la provincia. La causa quedó en manos del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Publicidad

Sin embargo, las irregularidades detectadas en el lugar no se limitaron al tráfico ilegal de animales. También se incautaron 17 gramos de marihuana, por lo que se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, iniciándose una investigación bajo la carátula de infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados a estupefacientes.

Mientras tanto, en Caucete, otro grupo de efectivos llevó adelante un segundo allanamiento que también arrojó resultados significativos. En este domicilio se hallaron 10 gallos de riña, junto con sus jaulas y elementos que indicarían la organización de peleas clandestinas, una práctica ilegal y sancionada por la ley provincial.

Publicidad

Los allanamientos se realizaron en 25 de Mayo y Caucete. Foto: Gentileza.

En esta vivienda fue detenida Claudia Julia Montaño, de 54 años, quien quedó vinculada a una causa por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, al igual que el primer detenido, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

Pero eso no fue todo: los policías también secuestraron una escopeta calibre 16 junto con nueve cartuchos, lo que motivó la apertura de un nuevo legajo caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción Genérica (UFI).

Los allanamientos fueron el resultado de tareas investigativas llevadas a cabo por la Unidad Rural, que en los últimos meses viene intensificando los controles para combatir el tráfico ilegal de fauna, el maltrato animal y otros delitos asociados. Desde la fuerza remarcaron que este tipo de operativos son fundamentales no solo para proteger la biodiversidad, sino también para desarticular redes que lucran con actividades ilícitas que, en muchos casos, se vinculan a otros delitos graves.

Tanto las aves como los reptiles rescatados quedaron bajo la órbita de las autoridades competentes para su evaluación y eventual reinserción en su hábitat natural o traslado a reservas autorizadas. Respecto a los gallos de riña, se informó que también serán puestos a disposición de las áreas correspondientes para evitar que continúen siendo utilizados en prácticas ilegales.