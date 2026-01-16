La Secretaría de Trabajo dictaminó este jueves la extensión por cinco días hábiles de la conciliación obligatoria en el marco del conflicto gremial que enfrenta a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) con la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

Con esta decisión, la prórroga quedará vigente hasta el próximo 26 de enero a las 8 de la mañana. En paralelo, la cartera laboral convocó a ambas partes a una nueva audiencia fijada para el viernes 23 de enero a las 11, con el objetivo de avanzar en una salida consensuada al conflicto.

Desde el ámbito legal, se recordó que los Servicios de Navegación Aérea prestados por Eana están considerados un servicio esencial. Esta condición impide que el gremio realice medidas de fuerza intempestivas o sorpresivas.

La normativa vigente establece que Atepsa debe presentar con al menos cinco días de anticipación un cronograma detallado de las protestas previstas. Además, por tratarse de un servicio esencial, las acciones gremiales no pueden afectar más del 45% de las operaciones aéreas en todo el país.

Otro punto clave es que, mientras esté vigente la conciliación obligatoria, ninguna de las partes puede llevar adelante medidas de fuerza ni acciones que alteren el normal funcionamiento del servicio.

En este contexto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea ratificó su voluntad de diálogo. Desde la compañía estatal aseguraron que buscan alcanzar una solución negociada y evitar perjuicios a los pasajeros, a los trabajadores del sector y al sistema aeronáutico nacional.