Una mujer de 28 años fue encontrada el domingo al borde de un acantilado en la costa de Santa Cruz y denunció que dos hombres la secuestraron e intentaron arrojarla al mar. La víctima estaba maniatada y semiconsciente cuando fue hallada cerca de las 19 por personas que pasaban por la zona del camino hacia la Cueva de los Leones, en las playas de Puerto Deseado.

Según su relato ante la policía, dos horas antes caminaba cerca de la cancha de Deseado Juniors, en la calle 25 de Mayo, cuando dos hombres la subieron por la fuerza a un auto blanco. Los agresores le ataron las manos y la trasladaron unos tres kilómetros hasta los acantilados de la costa norte, donde la abandonaron tras, presuntamente, intentar arrojarla al mar.

La mujer fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Distrital, donde recibió atención y quedó fuera de peligro, acompañada por un equipo de contención psicológica. Hasta ahora no hay detenidos ni datos certeros sobre los autores del ataque.

De acuerdo con información aportada a TN por el periodista Javier Arias, del canal Tve Río Gallegos, la causa se investiga como un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda por drogas que tendría la pareja de la víctima con narcotraficantes. En paralelo, el Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte analiza cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el secuestro y del trayecto que habrían realizado los sospechosos.