El concepto del Blue Monday, presentado como el día más triste del año, no puede explicar científicamente la tristeza humana, según especialistas en salud mental consultados.

Este término fue popularizado en 2005 como parte de una fórmula que intentaba justificar que el tercer lunes de enero concentra mayor desánimo debido a factores como el clima, las deudas posteriores a las fiestas y la falta de luz solar, como han señalado diversas fuentes internacionales.

Publicidad

Sin embargo, los profesionales enfatizan que no existe evidencia científica sólida que permita afirmar que una fecha determinada del calendario pueda definir de manera universal el estado emocional de las personas. El malestar o la tristeza se construyen gradualmente y responden a múltiples factores individuales, no a un día en particular.

El riesgo de atribuir emociones complejas a un evento calendarizado es simplificar en exceso la experiencia emocional. Sentirse sin energía, desmotivado o irritable puede formar parte de la respuesta normal a situaciones cotidianas como la vuelta a la rutina, la presión laboral o expectativas no cumplidas tras el inicio del año, explican los especialistas.

Publicidad

Además, confundir tristeza ocasional con depresión clínica, que es un trastorno que requiere evaluación profesional, puede llevar a malos entendidos sobre la salud mental. Los síntomas que persisten, interfieren con la vida cotidiana o se intensifican deben ser atendidos por profesionales de la salud.

En síntesis, aunque la idea del Blue Monday se ha arraigado en redes y medios como una curiosidad o fenómeno sociocultural vinculado al tercer lunes de enero, los expertos coinciden en que no existe un “día más triste” universal y medible en el año.