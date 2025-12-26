Qué hacer y a dónde ir si te pica una alacrán o escorpión en San Juan

Con la llegada de los meses estivales y el aumento sostenido de las temperaturas, se incrementa en nuestra provincia la actividad y aparición de escorpiones o alacranes, habitantes típicos de esta región árida del país. Este fenómeno natural exige mayor precaución por parte de la población, por lo que el Ministerio de Salud recuerda las pautas fundamentales para actuar ante una picadura y, más importante aún, para prevenir los encuentros con estos arácnidos.

Los escorpiones utilizan su aguijón venenoso principalmente como mecanismo de defensa. Si bien la mayoría de las especies son inofensivas para el ser humano, la presencia del género Tityus en el territorio nacional representa un riesgo significativo para la salud, requiriendo atención médica urgente.

¿Qué hacer ante una picadura? Pasos inmediatos

Si una persona sufre una picadura de alacrán, es crucial actuar con rapidez y serenidad, siguiendo estos pasos:

Aplicar frío local: Colocar compresas frías o hielo (envuelto en un paño) sobre la zona de la picadura. Esto ayuda a calmar el dolor y produce vasoconstricción, lo que puede ralentizar la dispersión del veneno. Buscar atención médica urgente: Trasladar a la persona lo antes posible al centro de salud u hospital más cercano. No administrar remedios caseros, infusiones o alcohol. Capturar al ejemplar (si es seguro): Si se puede hacer sin riesgo, capturar al escorpión con cuidado, colocarlo en un frasco o recipiente seguro y llevarlo al hospital junto con el paciente. Esto es de vital importancia, ya que permite al equipo médico identificar la especie y administrar el antiveneno específico si es necesario.

Clave de Identificación: ¿Cuáles son peligrosos?

Es fundamental poder reconocer a las especies de mayor riesgo:

Tityus trivittatus (Peligroso): De color castaño rojizo, presenta tres rayas longitudinales de color marrón oscuro en su dorso. Sus pinzas son largas, finas y delgadas, y su cola posee un aguijón y una púa (apéndice similar a un aguijón secundario). Es la especie de mayor preocupación.

Especies de Bajo Riesgo: Generalmente tienen pinzas más redondeadas y robustas, una cola con un solo aguijón y una coloración del dorso uniforme (sin las rayas características del Tityus).

Recomendaciones para la prevención en el hogar y sus alrededores

La mejor estrategia es evitar el contacto. Para ello, se recomienda: