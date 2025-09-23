Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentarán este martes desde las 19:00 en el estadio Presidente Perón, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, sin hinchas visitantes. La Academia llega con la ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en la ida disputada en Liniers, con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez. El encuentro de ida también estuvo marcado por la expulsión de Lisandro Magallán y la anulación de un tanto de Aarón Quirós para Vélez.

Ambos equipos atraviesan un buen momento. Racing sumó tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura frente a San Lorenzo, Vélez y Huracán, mientras que Vélez acumula cinco partidos sin derrotas y viene de vencer a San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. La Academia y el Fortín buscarán consolidar su pase a semifinales del torneo internacional, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol.

En cuanto a formaciones, Racing presentaría a Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Vélez saldría con Tomás Marchiori; Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca; Michael Santos o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El partido será transmitido por Fox Sports, con Esteban Ostojich como árbitro y Andrés Cunha en el VAR. La expectativa por el resultado es alta, ya que la mínima ventaja de Racing obliga a Vélez a buscar goles para soñar con avanzar, mientras la Academia intentará mantener su ventaja y cerrar la serie en su estadio.