Las autoridades de Venezuela excarcelaron en la madrugada de este 22 de enero de 2026 a Rafael Tudares Bracho, de 46 años, quien estuvo detenido e incomunicado durante más de un año, según confirmó su esposa, Mariana González, en un mensaje publicado en la red social X. Tudares regresó a su casa tras 380 días de prisión, en los que su familia denunció que había sufrido una “situación de desaparición forzada” y detención arbitraria.

Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025 en Caracas, cuando se disponía a llevar a sus hijos al colegio, y en diciembre de ese año había sido condenado a 30 años de cárcel por cargos que incluían terrorismo y conspiración, acusaciones que su entorno calificó de infundadas y vinculadas a su relación familiar con el opositor Edmundo González.

Su liberación se produce en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, impulsado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez y en un contexto de cambios políticos tras recientes acontecimientos nacionales, aunque grupos de derechos humanos advierten que el ritmo de liberaciones sigue siendo lento y que aún cientos de personas permanecen detenidas.

Mariana González describió la lucha por la libertad de su esposo como “estoica y muy dura” y agradeció el apoyo recibido, incluidos esfuerzos de organismos internacionales que hicieron seguimiento al caso, señalando que todavía esperan la liberación de otros detenidos injustamente bajo causas similares.

El caso de Tudares ha estado en el centro de la atención de la oposición venezolana y de grupos de derechos humanos, que han denunciado que su arresto y condena fueron una represalia por la actividad política de su suegro, Edmundo González Urrutia, quien encabeza una facción opositora que cuestiona la legitimidad de las elecciones de 2024 y la gestión del gobierno previo.